Villaricca | tragedia nel pomeriggio | precipita dal balcone e muore

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 14 settembre 2020)questoin via Sturzo a, al confine con Giugliano. Un uomo di 70 anni, di nome Giovanni, molto conosciuto in zona, è morto, dopo una caduta dalal primo piano della sua abitazione. Ancora ignote le cause., cade dalun uomo di 70 anni La vittima si arrangiava … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.