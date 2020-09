VIDEO | Per chi ‘viaggia’ lo sharing a Roma (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – E’ notizia di questi giorni la decisione della startup francese Cityscoot di ritirare i propri mezzi da Roma. ‘Nonostante tutti i nostri sforzi- ha fatto sapere l’azienda- per offrire un servizio di qualità con un gran numero di scooter elettrici a disposizione della città di Roma (…) non siamo riusciti a cambiare le abitudini di mobilità. Purtroppo, dalla fine dell’isolamento, la nostra attività a Roma non è mai tornata agli standard storici, a differenza di tutte le altre città in cui operiamo’. La notizia ha riportato in primo piano il dibattito sulla mobilità romana e più nello specifico sul ruolo che i servizi di sharing possono avere nel migliorare una situazione che appare sempre più difficile per i cittadini della Capitale. Per questo l’agenzia Dire ha deciso di approfondire, con un lavoro a puntate, il ruolo che gli sharing giocano nella difficile partita della mobilità romana. In ogni puntata affitteremo un mezzo diverso per valutarne i pro e i contro. Leggi su dire (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – E’ notizia di questi giorni la decisione della startup francese Cityscoot di ritirare i propri mezzi da Roma. ‘Nonostante tutti i nostri sforzi- ha fatto sapere l’azienda- per offrire un servizio di qualità con un gran numero di scooter elettrici a disposizione della città di Roma (…) non siamo riusciti a cambiare le abitudini di mobilità. Purtroppo, dalla fine dell’isolamento, la nostra attività a Roma non è mai tornata agli standard storici, a differenza di tutte le altre città in cui operiamo’. La notizia ha riportato in primo piano il dibattito sulla mobilità romana e più nello specifico sul ruolo che i servizi di sharing possono avere nel migliorare una situazione che appare sempre più difficile per i cittadini della Capitale. Per questo l’agenzia Dire ha deciso di approfondire, con un lavoro a puntate, il ruolo che gli sharing giocano nella difficile partita della mobilità romana. In ogni puntata affitteremo un mezzo diverso per valutarne i pro e i contro.

matteosalvinimi : TRANQUILLI AMICI DEL PD E DI EMILIANO, È TUTTO PHOTOSHOP! ?? In 3 minuti di video la voglia di CAMBIAMENTO della Pug… - GiuseppeConteIT : Domani si torna a scuola in gran parte d’Italia. Il mio messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scola… - juventusfc : Il compleanno è il tuo ?? ma il regalo è per tutti... le tue giocate! ?? Auguri, @douglascosta! - youngezio23 : RT @ItaliaViva: Noi abbiamo rispetto per tutti ma non prendiamo lezioni da Matteo Salvini e dai suoi amici che hanno gestito il coronavirus… - wxllserm_ : Harry è più sottone di noi per la parte di Lou in 'no control' -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Per Rigenera, il festival degli architetti per il futuro di Reggio Emilia. VIDEO Reggionline Orari delle municipalità per rilascio tessere elettorali (VIDEO)

NAPOLI – Per esercitare il diritto di voto, occorre esibire la tessera elettorale insieme ad un documento di riconoscimento. Nel caso in cui la tessera elettorale non sia più utilizzabile a causa dell ...

Scuola, De Luca: “Il 24 dobbiamo ripartire” (VIDEO)

NAPOLI – “Il 24 la scuola ricomincia”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a margine dell’inaugurazione del cantiere per i lavori di riqualificazione della Zona Industriale ...

NAPOLI – Per esercitare il diritto di voto, occorre esibire la tessera elettorale insieme ad un documento di riconoscimento. Nel caso in cui la tessera elettorale non sia più utilizzabile a causa dell ...NAPOLI – “Il 24 la scuola ricomincia”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a margine dell’inaugurazione del cantiere per i lavori di riqualificazione della Zona Industriale ...