VIDEO | Oncologia pediatrica | Vella | “Sfida è portare cure sul territorio”

(Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – Portare l’oncologia, anche quella pediatrica, sul territorio per consentire alle famiglie di non andare in ospedale per qualunque terapia, favorendo così una migliore collaborazione tra i pediatri di libera scelta e gli specialisti. È uno degli aspetti sui quali si concentreranno i relatori della prima sessione del convegno ‘Per una medicina personalizzata a misura di bambino. Le nuove frontiere in oncologia pediatrica e malattie rare‘, che si terrà il prossimo 22 settembre presso la Sala Capranichetta (piazza di Montecitorio 131) a Roma, organizzato dall’Osservatorio sanità e salute. A illustrare i contenuti salienti dell’evento è Stefano Vella, infettivologo e docente di Salute Globale all’Università Cattolica di Roma, che aprirà anche la seconda sessione dedicata alle malattie rare.