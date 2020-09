Via Ulisse Abbagnano, il ‘bluff’ dell’area pedonale nella city (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Via Ulisse Abbagnano è un parcheggio. In barba a cartelli e divieti, da anni, la luminosa e centralissima arteria si è trasformata in una valvola di sfogo per tanti automobilisti complice, evidentemente, un controllo della Polizia Municipale ritenuto ‘blando’ al punto di assumersi il ‘rischio’ senza grosse analisi o riflessioni. Eppure la strada, ufficialmente carrabile solo a favore de veicoli indirizzati ai garage condominiali, fu pedonalizzata e pensata quale propaggine sia del lungomare che del corso. Da tempo via Ulisse Abbagnano – il continuo transito di auto ne ha oramai dissestato la pavimentazione – rientra a pieno titolo nell’elenco dei tanti simboli della quotidiana prevaricazione delle regole, della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Viaè un parcheggio. In barba a cartelli e divieti, da anni, la luminosa e centralissima arteria si è trasformata in una valvola di sfogo per tanti automobilisti complice, evidentemente, un controllo della Polizia Municipale ritenuto ‘blando’ al punto di assumersi il ‘rischio’ senza grosse analisi o riflessioni. Eppure la strada, ufficialmente carrabile solo a favore de veicoli indirizzati ai garage condominiali, fu pedonalizzata e pensata quale propaggine sia del lungomare che del corso. Da tempo via– il continuo transito di auto ne ha oramai dissestato la pavimentazione – rientra a pieno titolo nell’elenco dei tanti simboli della quotidiana prevaricazione delle regole, della ...

