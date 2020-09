Via Pretoriano, sgomberata tendopoli Mura Aureliane (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – Ruspe in via Pretoriano a Roma, per sgomberare la tendopoli nata a luglio a ridosso delle Mura Aureliane. L’intervento e’ iniziato alle 8.30 circa. Sul posto il Servizio Giardini, la Asl, la Polizia locale di Roma Capitale, oltre alla Sala Operatoria Sociale, Ama, Polizia e Carabinieri. Lo sgombero ha previsto innanzitutto l’identificazione degli occupanti, con il relativo avvio dei controlli anticovid. Nell’accampamento vivevano 16 persone, 12 stranieri e 4 italiani. Una volta ultimato il controllo sugli occupanti, sono entrate in azione le ruspe che hanno rimosso tende da campeggio e diverse latrine che gli occupanti avevano costruito a ridosso delle Mura. L’intervento rientra nell’ambito delle attivita’ volte alla sicurezza e contro il degrado ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – Ruspe in viaa Roma, per sgomberare lanata a luglio a ridosso delle. L’intervento e’ iniziato alle 8.30 circa. Sul posto il Servizio Giardini, la Asl, la Polizia locale di Roma Capitale, oltre alla Sala Operatoria Sociale, Ama, Polizia e Carabinieri. Lo sgombero ha previsto innanzitutto l’identificazione degli occupanti, con il relativo avvio dei controlli anticovid. Nell’accampamento vivevano 16 persone, 12 stranieri e 4 italiani. Una volta ultimato il controllo sugli occupanti, sono entrate in azione le ruspe che hanno rimosso tende da campeggio e diverse latrine che gli occupanti avevano costruito a ridosso delle. L’intervento rientra nell’ambito delle attivita’ volte alla sicurezza e contro il degrado ...

L'intervento delle forze dell'ordine è scattato in seguito a una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura. Previste altre operazioni simili A Roma è stato sgomberato ...

Materassi e suppellettili adagiati a bordo strada, spostati lì dagli operatori Ama, in attesa di essere raccolti dai compattatori. Le pedane in legno, reti improvvisate su cui per settimane sono stati ...

