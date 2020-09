Via Broggi | incendio in appartamento | due feriti

Ultime Notizie dalla rete : Via Broggi

IL GIORNO

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Due incendi in appartamento si sono verificati nella notte a Milano. Nel primo, in via Pier Francesco Cittadini, divampato intorno alle 2 di notte in un appartamento al quint ...Milano, 14 set. (Adnkronos) - Incendio in un appartamento in via Giuseppe Broggi a Milano, poco dopo mezzanotte. Le due vittime soccorse dai vigili del fuoco sono state trasportate in ospedale. Una 44 ...