Venezia 77, da Notturno a Le sorelle Macaluso: i sei film italiani non premiati ma con tanto da dire (Di lunedì 14 settembre 2020) Quest’anno edizione difficile, cruciale, ma riuscita per la Mostra del Cinema di Venezia. Oggi più che mai dovremmo guardare al bicchiere mezzo pieno, o alle sale mezze piene, quindi risorgendo dall’inevitabile contrazione numerica su presenze di grandi produzioni internazionali, partecipazione del pubblico e coperture mediatiche a causa del Covid, il cinema italiano può e deve giovare di 9 film e 5 cortometraggi di casa nostra presenti al Lido. E quindi pure di una Coppa Volpi e un Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura vinti alla fine dei giochi dal nostro cinema. Perciò stavolta, in barba a polemiche e contropolemiche su giurie e meriti, farò un piccolo excursus attraverso 6 di questi titoli italiani, 6 protagonisti del red carpet lagunare che hanno vinto “poco o nulla” ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Quest’anno edizione difficile, cruciale, ma riuscita per la Mostra del Cinema di. Oggi più che mai dovremmo guardare al bicchiere mezzo pieno, o alle sale mezze piene, quindi risorgendo dall’inevitabile contrazione numerica su presenze di grandi produzioni internazionali, partecipazione del pubblico e coperture mediatiche a causa del Covid, il cinema italiano può e deve giovare di 9e 5 cortometraggi di casa nostra presenti al Lido. E quindi pure di una Coppa Volpi e un Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura vinti alla fine dei giochi dal nostro cinema. Perciò stavolta, in barba a polemiche e contropolemiche su giurie e meriti, farò un piccolo excursus attraverso 6 di questi titoli, 6 protagonisti del red carpet lagunare che hanno vinto “poco o nulla” ma ...

