momento delicato per Vasco Rossi e per uno dei suoi storici musicisti, costretto ad annullare il concerto per sottoporsi ad un trapianto al fegato. Venerdì sera al Festival Rock di Priverno, Latina, era atteso il gruppo "Gallo Team" fondato da Claudio Golinelli "Gallo", lo storico bassista di Vasco Rossi. Il musicista è sempre attivo e … L'articolo Vasco Rossi, il momento delicato: "Non mollare, siamo con te" è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Vasco Rossi e la foto sui social: 'La scuola è l'unico ponte per aggrapparsi al futuro' [aggiornamento delle 16:58] - Corriere : Trapianto di fegato per il bassista di Vasco Rossi. Gli auguri del rocker: «Forza, siamo con te» - fanpage : È riuscito il trapianto al fegato cui è stato sottoposto Claudio Golinelli, storico bassista di Vasco Rossi - esajas1 : RT @RepSpettacoli: Dal concerto all'ospedale: un fegato nuovo per il 'Gallo' di Vasco Rossi [aggiornamento delle 09:39] - GuidiClelia : @RobertoMerlino1 Vasco rossi, grandissimo! Molto bella la foto in bianco e nero ?????? -