Valentino Rossi e una MotoGp impazzita Occhio alla zampata sul Mondiale | perché può sorprendere tutti

(Di lunedì 14 settembre 2020) Misano regalail 4° vincitore inedito in sei gare: è l'italiano Franco Morbidelli dopo Quartararo, Binder e Olivera. E l'altalena dei risultati scrive una classifica che non lascia spazio a pronostici. Sono nove piloti i piloti in 23 punti, con Quartararo a -6 dal nuovo leader Dovizioso. Seguono Miller a -12, Mir a -16, Vinales ea -18, Morbidelli a -19, Binder e Nakagami a -23. Non basta più dire che l'infortunio di Marc Marquez fa spettacolo: l'assenza del dominatore spagnolo ha cancellato ogni gerarchia. Si ritrova in testa quasi per caso Dovi con una Ducati dall'andamento troppo altalenante. La Desmosedici è storicamente una moto difficile da domare, il forlivese ha scelto la via del compromesso per inseguire un titoloda portare a casa pur senza una sella per il ...