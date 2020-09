Vaccino pronto a novembre? L’Irbm di Pomezia: «2-3 milioni di dosi entro fine anno». Ma il ricercatore italiano aveva smentito: «Questa notizia mi è nuova» (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembre «entro l’anno avremo 2 milioni di dosi di Vaccino anti Covid-19». A ribadirlo, ancora una volta, è il presidente dell’Irbm di Pomezia, Piero di Lorenzo. Nonostante la smentita arrivata da un ricercatore italiano a Oxford circa la possibilità di avere in tempi brevi una cura, in un’intervista a La Stampa il direttore del centro di ricerca italiano è convinto che entro novembre tutta Europa avrà accesso al Vaccino anti-Covid. In un tweet diventato virale l’italiano Andrea Mazzella, coinvolto come ricercatore ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembre «l’avremo 2didianti Covid-19». A ribadirlo, ancora una volta, è il presidente dell’Irbm di, Piero di Lorenzo. Nonostante la smentita arrivata da una Oxford circa la possibilità di avere in tempi brevi una cura, in un’intervista a La Stampa il direttore del cdi ricercaè convinto chetutta Europa avrà accesso alanti-Covid. In un tweet diventato virale l’Andrea Mazzella, coinvolto come...

