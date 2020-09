Usa, un bambino di 13 anni è rimasto ucciso dall’ameba mangia cervello (Di lunedì 14 settembre 2020) Un giovane di tredici anni è deceduto dopo aver contratto l’ameba mangia cervello, pericoloso agente patogeno. Il fatto è avvenuto mentre si trovava in vacanza Foto dal webAmeba mangia cervello Il giovane Tanner Lake Wall si trovava in Florida quando ha contratto l’agente patogeno. Il fatto è accaduto durante un bagno in un lago. Il Naegleria Fowleri – nome scientifico – sarebbe entrato dal naso. Subito dopo il giovane ha avvertito un forte mal di testa, seguito da nausea, vomito e torcicollo. In ospedale i medici non hanno individuato subito la patologia. La questione era stata liquidata come influenza. I genitori dell’adolescente – sospettando qualcosa di più grave – hanno portato il proprio figlio in un nosocomio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Un giovane di trediciè deceduto dopo aver contratto l’ameba, pericoloso agente patogeno. Il fatto è avvenuto mentre si trovava in vacanza Foto dal webAmebaIl giovane Tanner Lake Wall si trovava in Florida quando ha contratto l’agente patogeno. Il fatto è accaduto durante un bagno in un lago. Il Naegleria Fowleri – nome scientifico – sarebbe entrato dal naso. Subito dopo il giovane ha avvertito un forte mal di testa, seguito da nausea, vomito e torcicollo. In ospedale i medici non hanno individuato subito la patologia. La questione era stata liquidata come influenza. I genitori dell’adolescente – sospettando qualcosa di più grave – hanno portato il proprio figlio in un nosocomio di ...

SkyTG24 : Usa, tredicenne ucciso da ameba mangia cervello dopo bagno nel lago in Florida - innerg0ddess : RT @SkyTG24: Usa, tredicenne ucciso da ameba mangia cervello dopo bagno nel lago in Florida - Stefaniaugo77 : RT @SkyTG24: Usa, tredicenne ucciso da ameba mangia cervello dopo bagno nel lago in Florida - FulviaFrongia : RT @SkyTG24: Usa, tredicenne ucciso da ameba mangia cervello dopo bagno nel lago in Florida - Adnkronos : Usa, ameba mangia cervello uccide 13nne in Florida -

Ultime Notizie dalla rete : Usa bambino Stati Uniti, i bambini infettati all’asilo hanno portato il coronavirus a casa Corriere della Sera La SMAgliante ADA, il fumetto che spiega ai bambini l'atrofia muscolare spinale

Un fumetto per spiegare la SMA, imparare il valore della diversità e promuovere l’inclusione. Le avventure della SMAgliante Ada è parte del più ampio progetto educativo La SMAgliante Ada, realizzato d ...

Stati Uniti: 8.800 minori non accompagnati espulsi lungo il confine con il Messico

(New York) Circa 8.800 minori non accompagnati sono stati espulsi dagli Stati Uniti lungo il confine con il Messico a seguito dell’ordinanza di emergenza, emessa in marzo dal Centro per il controllo e ...

Un fumetto per spiegare la SMA, imparare il valore della diversità e promuovere l’inclusione. Le avventure della SMAgliante Ada è parte del più ampio progetto educativo La SMAgliante Ada, realizzato d ...(New York) Circa 8.800 minori non accompagnati sono stati espulsi dagli Stati Uniti lungo il confine con il Messico a seguito dell’ordinanza di emergenza, emessa in marzo dal Centro per il controllo e ...