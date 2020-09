USA, emergenza incendi sulla West Coast: 2 milioni di ettari distrutti, oggi Trump in California (Di lunedì 14 settembre 2020) Il presidente Donald Trump si recherà oggi in California per un briefing sugli incendi che hanno ucciso almeno 35 persone e distrutto quasi 2 milioni di ettari di terreno sulla West Coast, tra Los Angeles, San Francisco, Seattle, nello Stato di Washington e in Oregon (un’area area più o meno delle dimensioni del New Jersey). Delle almeno 35 persone morte a causa degli incendi dall’inizio dell’estate, 27 sono decedute solo questa settimana. La maggior parte delle vittime si è registrata in California e Oregon. “Questo è il cambiamento climatico, e questa è un’amministrazione che ha messo la testa nella sabbia“, ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Il presidente Donaldsi recheràinper un briefing sugliche hanno ucciso almeno 35 persone e distrutto quasi 2didi terreno, tra Los Angeles, San Francisco, Seattle, nello Stato di Washington e in Oregon (un’area area più o meno delle dimensioni del New Jersey). Delle almeno 35 persone morte a causa deglidall’inizio dell’estate, 27 sono decedute solo questa settimana. La maggior parte delle vittime si è registrata ine Oregon. “Questo è il cambiamento climatico, e questa è un’amministrazione che ha messo la testa nella sabbia“, ha ...

r_rcpmo : @DiReddito @erreale5 Ok in emergenza usa quello per l’igiene intima. ?? - OrazioCovolo : Il restante 68% è controllato da entità straniere anonime / ShellCos / Investitori. Sulla base dell'attuale necessi… - RadioItaliaIRIB : Usa, emergenza incendi, Più di 30 morti - Marilenapas : RT @RaiNews: 'Questa è una maledetta emergenza climatica, reale', dice il governatore della #California. E domani arriva Trump #Oregon ht… - de_giovannna : RT @RaiNews: 'Questa è una maledetta emergenza climatica, reale', dice il governatore della #California. E domani arriva Trump #Oregon ht… -