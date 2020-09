Usa, ameba mangia cervello uccide 13enne: tragedia al lago (Di lunedì 14 settembre 2020) Un ragazzo di 13 anni è morto a causa di un’ameba mangia cervello. Il giovane si trovava in Florida in campeggio: fatale il bagno in un lago Morto a 13 anni per un’ameba mangia cervello. La terribile esperienza vissuta da Tanner Lake Wall, deceduto a causa di un parassita. Il ragazzino si trovava in Florida, in campeggio, quando la Naegleria Fowleri (ameba mangia cervello) gli è entrata nel naso. La storia è stata svelata solo pochi giorni fa dai genitori, che hanno voluto divulgare la notizia con il fine di mettere in guardia la popolazione sulla pericolosità dei laghi. Il decesso risale ad agosto, il bambino si trovava in vacanza in Florida dal 23 al 26 luglio. Dopo aver ... Leggi su bloglive (Di lunedì 14 settembre 2020) Un ragazzo di 13 anni è morto a causa di un’. Il giovane si trovava in Florida in campeggio: fatale il bagno in unMorto a 13 anni per un’. La terribile esperienza vissuta da Tanner Lake Wall, deceduto a causa di un parassita. Il ragazzino si trovava in Florida, in campeggio, quando la Naegleria Fowleri () gli è entrata nel naso. La storia è stata svelata solo pochi giorni fa dai genitori, che hanno voluto divulgare la notizia con il fine di mettere in guardia la popolazione sulla pericolosità dei laghi. Il decesso risale ad agosto, il bambino si trovava in vacanza in Florida dal 23 al 26 luglio. Dopo aver ...

Un ragazzo di 13 anni è morto a causa di un’ameba mangia cervello. Il giovane si trovava in Florida in campeggio: fatale il bagno in un lago Morto a 13 anni per un’ameba mangia cervello. La terribile ...

Un ragazzo di 13 anni è morto a causa di un'ameba mangia cervello. Il giovane si trovava in Florida in campeggio: fatale il bagno in un lago Morto a 13 anni per un'ameba mangia cervello. La terribile ...