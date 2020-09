Us Open, Zverev piange: “I miei genitori positivi prima del torneo” (VIDEO) (Di lunedì 14 settembre 2020) “Alcune persone speciali mancavano nel pubblico oggi. Sfortunatamente, mio padre e mia madre sono risultati positivi prima del torneo e non hanno potuto essere qui. Mi mancano, è dura. Sono sicuro che siano seduti a casa e orgogliosi di me nonostante la sconfitta, spero un giorno di portare il trofeo”. Questo il commento tra le lacrime da parte di Alexander Zverev in seguito alla finale degli Us Open 2020 persa contro Thiem. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) “Alcune persone speciali mancavano nel pubblico oggi. Sfortunatamente, mio padre e mia madre sono risultatidel torneo e non hanno potuto essere qui. Mi mancano, è dura. Sono sicuro che siano seduti a casa e orgogliosi di me nonostante la sconfitta, spero un giorno di portare il trofeo”. Questo il commento tra le lacrime da parte di Alexanderin seguito alla finale degli Us2020 persa contro Thiem.

