Urla, sputi e insulti dai detenuti. I Bianchi: "Beviamo solo acqua?" (Di lunedì 14 settembre 2020) Valentina Dardari Nuovi testimoni pronti a inchiodare i quattro accusati dell'omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte Erano stati appena arrestati dai carabinieri quando i fratelli Bianchi, Gabriele e Marco, hanno chiesto: “Ma adesso saremo costretti a bere l'acqua di rubinetto?”. Willy Monteiro Duarte era stato poche ore prima picchiato a morte e l’unica preoccupazione dei due accusati era sapere se da quel momento avrebbero bevuto solo acqua del rubinetto. Fratelli Bianchi: "Da adesso solo acqua del rubinetto?" Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbe questa la domanda che hanno fatto i due fratelli poco prima di entrare nel carcere romano di Rebibbia. Per loro, fissati con la cura del proprio corpo, l’idea di non poter ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) Valentina Dardari Nuovi testimoni pronti a inchiodare i quattro accusati dell'omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte Erano stati appena arrestati dai carabinieri quando i fratelli, Gabriele e Marco, hanno chiesto: “Ma adesso saremo costretti a bere l'di rubinetto?”. Willy Monteiro Duarte era stato poche ore prima picchiato a morte e l’unica preoccupazione dei due accusati era sapere se da quel momento avrebbero bevutodel rubinetto. Fratelli: "Da adessodel rubinetto?" Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbe questa la domanda che hanno fatto i due fratelli poco prima di entrare nel carcere romano di Rebibbia. Per loro, fissati con la cura del proprio corpo, l’idea di non poter ...

Open_gol : Omicidio Willy, l’accoglienza infernale ai fratelli Bianchi in carcere: sputi e urla dai detenuti di Rebibbia - zazoomblog : Omicidio Willy l’accoglienza infernale ai fratelli Bianchi in carcere: sputi e urla dai detenuti di Rebibbia -… - mirkopioltini74 : RT @Open_gol: Omicidio Willy, l’accoglienza infernale ai fratelli Bianchi in carcere: sputi e urla dai detenuti di Rebibbia - siwel44it : RT @Open_gol: Omicidio Willy, l’accoglienza infernale ai fratelli Bianchi in carcere: sputi e urla dai detenuti di Rebibbia - prestia_fabio : RT @Open_gol: Omicidio Willy, l’accoglienza infernale ai fratelli Bianchi in carcere: sputi e urla dai detenuti di Rebibbia -