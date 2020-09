Uragano Sally | evacuazioni in Louisiana e Mississippi | si temono inondazioni in Florida FOTO

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il presidente Donald Trump ha approvato lo stato di emergenza per la Lousiana sulla quale incombe un nuovo, il 18° della stagione attuale nell’Atlantico. Il landfall è previsto per domani.nelle zona piu’ a rischio sono scattate non solo inma anche inmentre siin(vedidella gallery scorrevole in alto).L'articoloin, siinMeteo Web.

MediasetTgcom24 : Usa, la tempesta Sally diventa uragano nel Golfo del Messico #Sally - MisakiKotoko4 : RT @wwwmeteoit: Usa, la tempesta #Sally diventa #uragano nel Golfo del Messico - cosmico77 : RT @MediasetTgcom24: Usa, la tempesta Sally diventa uragano nel Golfo del Messico #Sally - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, la tempesta Sally diventa uragano nel Golfo del Messico #Sally - zazoomblog : Usa la tempesta Sally diventa uragano nel Golfo del Messico - #tempesta #Sally #diventa #uragano -

Ultime Notizie dalla rete : Uragano Sally

Sally aumenta potenza ed intensità e si trasforma in uragano, New Orleans trema. I venti ad oltre 100 km/h, situazione allarmante Sally si è trasformato in uragano ed ora New Orleans ha paura. La temp ...Al momento si trova alle coordinate 28.6N 87.3W, ovvero circa 200km a sudest di New Orleans, sulla costa della Louisiana. Si tratta di Sally, che nel weekend ha già effettuato un primo landfall sul su ...