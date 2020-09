Uomini e Donne | Gemma Galgani beccata in tanga al mare | le foto della dama

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tutte lea fine articolo! La protagonista per eccellenza del Trono Over di, ossia la, è stataaldai paparazzi. Lesono quindi state pubblicate sul settimanale Nuovo, con il titolo “si abbronza per lui, spera che torni sul trono”. Nella suddettasfoggia un costume a due pezzi che ha però scatenato le critiche più aspre così come i complimenti più sentiti dei suoi fan soprattutto per ilmostrato alla sua venera età! (Continua...) Alcuni l’hanno di fatto accusata di aver ostentato il proprio fisico nonostante ...