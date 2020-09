Unlock The Change | la campagna di 50 aziende italiane per sbloccare il cambiamento fa tappa a Roma

(Di lunedì 14 settembre 2020) Continua lacongiunta lanciata dalle B Corp per invitare imprese e consumatori ad accelerare verso un futuro sostenibile Il progetto prevede una call to action nazionale e una pianificazione outdoor sui principali mezzi di trasporto della città diProsegue laThe”, il progetto di sensibilizzazione lanciato lo scorso luglio dalle imprese B Corp insieme a Nativa, tra lecapofila del movimento in Italia, per chiedere alle imprese e alle istituzioni di accelerare verso una visione economica che risponda alle priorità del nostro tempo: creare un sistema economico e di business sostenibile, che rigeneri la società e l’ambiente. L’iniziativa “The ...

tislappoilculo : ma il fatto che io vedo solo 10 delle 55 citazioni, unlock the profile you stinky hoes - sacco89 : Un giorno ne prenderò una, mi han sempre incuriosito. Però una chiave hardware che chiunque può usare (lo smartphon… -

Ultime Notizie dalla rete : Unlock The

RomaDailyNews

L'iniziativa promossa dalla società biofarmaceutica ha individuato due soluzioni in grado di migliorare la qualità della vita per i pazienti affetti dall'infezione e di contribuire all'emersione del s ...Si chiamano Unlock 4/90 e fHIVe i due progetti vincitori di “Devs for health”, il primo progetto italiano di open innovation in Hiv promosso da Gilead Sciences. Si tratta di due applicazioni per smart ...