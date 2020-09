Unghie rose quartz | la tendenza manicure anti-ansia per l’autunno-inverno 2020 2021

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il nail artist di Kylie Jenner, Chaun Legend, ha proposto qualche giorno fa un nuovo stile di unghie adatto alla ripresa settembrina post covid. Si tratta delle unghie ispirate al quarzo rosa, che in gemmologia è il minerale capace di stemperare l’ansia, ridurre nervosismo e preoccupazioni armonizzando la connessione tra l’energia del singolo e dell’Universo. Perfette per il back to work. Ovviamente bisogna crederci per sentire i benefici di uno dei trend che ha conquistato Hollywood, la Crystal Manicure, che incorpora polvere di gemme scelte ad hoc per ogni cliente al fine di incrementare il potere benefico che queste hanno per tenere lontano la negatività.