«Undine» | fra sogno e ricordo nella vertigine del cinema

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 15 settembre 2020) Ci sono film che, mentre te ne stai dimentico, rimuginante a ottemperare alle intimazioni del giorno, a sussistere d’inerzia nei gangli delle città, arrivano all’improvviso, per una strana congiuntura atmosferica, per via del tempo che trama l’epifania impensata delle immagini, quelle dialettiche di Benjamin condannate a rutilare nello spazio-tempo, in gorghi astrali, nuvolaglie, volute di vento o di fumo venuto da uno scantinato di un qualche ospedale Tailandese, e a presentarsi ogni tanto davanti ai nostri occhi, provvidenziali, esatti, come … Continua L'articolo «», fradelproviene da il manifesto.