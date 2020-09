'Under, non solo Manchester United, su di lui anche il Leicester: ecco l'offerta' (Di lunedì 14 settembre 2020) LONDRA, INGHILTERRA, - Dalla trattativa con il Napoli al Leicester . Il futuro di Cengiz Under alla Roma è sempre più in bilico e, secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun , sul turco ci ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) LONDRA, INGHILTERRA, - Dalla trattativa con il Napoli al. Il futuro di Cengizalla Roma è sempre più in bilico e, secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun , sul turco ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Under non "Under, non solo Manchester United, su di lui anche il Leicester: ecco l'offerta" Corriere dello Sport Ciclismo, Campionato italiano Under 23: Giovanni Aleotti nuovo re del tricolore!

Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli) sbaraglia la concorrenza ed è il nuovo campione italiano della categoria Under 23. Suona l’inno di Mameli a Zola Predosa (BO) con il 40° Piccolo Giro dell’Emilia ...

The Sun: "Under piace al Leicester: ecco l'offerta alla Roma"

Il Leicester, secondo The Sun, sarebbe pronto a spedire ai giallorossi un'offerta da 25 milioni di euro (23 milioni di sterline). Il calciatore turco classe 1997, arrivato alla Roma nel 2017 dal Basak ...

