Una partnership strategica che farà la storia: il primo campionato mondiale per auto volanti elettriche Airspeeder sceglie come partner Acronis, leader della Cyber Protection (Di lunedì 14 settembre 2020) Airspeeder, ente gestore del primo campionato mondiale di auto volanti elettriche, annuncia la storica partnership tecnica e strategica con Acronis, leader globale della Cyber Protection. La competizione motoristica creata da Alauda, produttore di veicoli volanti a trazione elettrica altamente performanti, riceverà il supporto tecnico e commerciale di Acronis, leader globale della Cyber Protection. L’importanza della partnership verrà sancita dalla presenza del ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020), ente gestore deldi, annuncia la storicatecnica econglobale. La competizione motoristica creata da Alauda, produttore di veicolia trazione elettrica altamente performanti, riceverà il supporto tecnico e commerciale diglobale. L’importanzaverrà sancita dalla presenza del ...

PietroMazzara : @acmilan ha stipulato una nuova partnership con Yabo Sports dedicata ai paesi asiatici @MilanNewsit - ilbianconerocom : Juve, UFFICIALE: firmata una partnership con Raffles. Agirà in Asia, di cosa si tratta - GiuseppeFrieri : @mike_fusco @juventusfc Avrei preferito una partnership con #brazzers ma va bene uguale. - RFJBX0dBRFU : @CalcioFinanza OT Non possono fare una partnership con una fabbrica di noodles? IT: quindi quante amichevoli hanno garantito in china? 2? 3? - PegasoNews : BURBERRY È IL PRIMO BRAND DI LUSSO A CREARE UNA PARTNERSHIP CON TWITCH PER IL LIVESTREAM DELLA SUA SFILATA… -

Ultime Notizie dalla rete : Una partnership Enel, attraverso Infralab avvia una partnership con IEC (Israele) -3- Yahoo Finanza TikTok respinge offerta Microsoft, verso accordo con Oracle. Ma la tv cinese frena

TikTok, la app di condivisione di video nel mirino degli Stati Uniti per timori di sicurezza nazionale, respinge l'offerta di Microsoft e si avvierebbe verso una partnership con Oracle. Lo rivela una ...

Tik Tok rifiuta offerta Microsoft

TikTok, la nota app di condivisione video di origine cinese ha deciso di respingere l’offerta di Microsoft per dare vita, con molta probabilità, a una partnership con Oracle. E’ la CNBC a dare la noti ...

TikTok, la app di condivisione di video nel mirino degli Stati Uniti per timori di sicurezza nazionale, respinge l'offerta di Microsoft e si avvierebbe verso una partnership con Oracle. Lo rivela una ...TikTok, la nota app di condivisione video di origine cinese ha deciso di respingere l’offerta di Microsoft per dare vita, con molta probabilità, a una partnership con Oracle. E’ la CNBC a dare la noti ...