‘Una Marina di libri’, riparte il primo festival letterario dell’era Covid: biglietti della durata di 2 ore e percorsi obbligati per evitare assembramenti (Di lunedì 14 settembre 2020) Ci saranno le “donne del Soul”, ma anche quelle “in amore”, raccontate attraverso la lente dell’imperfezione che sarà il filo conduttore che accenderà l’orto botanico di Palermo dal 24 al 27 settembre. Saranno le protagoniste del primo festival letterario dell’era Covid, perché l’undicesima edizione di Una Marina di Libri, dal titolo Mondi imperfetti, inizialmente prevista a giugno, è ormai alle porte. “Dopo i mesi terribili del lockdown è importante l’idea di tornare alla fisicità, agli incontri con le persone, alla voglia di toccare e sfogliare i libri” spiega Nicola Bravo, presidente del Centro commerciale naturale Piazza Marina e dintorni che con le case editrici Sellerio e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Ci saranno le “donne del Soul”, ma anche quelle “in amore”, raccontate attraverso la lente dell’imperfezione che sarà il filo conduttore che accenderà l’orto botanico di Palermo dal 24 al 27 settembre. Saranno le protagoniste deldell’era, perché l’undicesima edizione di Unadi Libri, dal titolo Mondi imperfetti, inizialmente prevista a giugno, è ormai alle porte. “Dopo i mesi terribili del lockdown è importante l’idea di tornare alla fisicità, agli incontri con le persone, alla voglia di toccare e sfogliare i libri” spiega Nicola Bravo, presidente del Centro commerciale naturale Piazzae dintorni che con le case editrici Sellerio e ...

