Una buona legge elettorale per i cittadini

La scorsa settimana in Commissione Affari costituzionali è stato adottato un testo base da cui partire per la costruzione della nuova legge elettorale. La legge elettorale è una delle più importanti per la democrazia di un Paese, è quella che determina le regole perché i voti espressi si traducano poi in seggi da assegnare ai partiti e alle forze politiche che concorrono per comporre il Parlamento. Per anni abbiamo assistito a leggi scritte poche settimane prima della campagna elettorale, il più delle volte dichiarate incostituzionali dalla Consulta, l'ultima addirittura a Camere sciolte, con l'unico obiettivo di avvantaggiare chi deteneva il potere e svantaggiate i partiti scomodi. Per anni abbiamo sentito parlare della necessità di garantire ...

Ultime Notizie dalla rete : Una buona Tennis, al Tc Junior non basta una buona prestazione: vince il Ct Vela 3-1, Sport - Altri sport Gazzetta Jonica Una sfida per tutti: ritrovare la forza di stare insieme

Quest’anno la tanto sospirata riapertura delle scuole, sebbene avvenga in ordine sparso e con qualche disagio organizzativo in più rispetto alla norma, legato alle misure di sicurezza da approntare, a ...

MotoGP, Bagnaia: “Ultimi giri faticavo, questo podio ha un sapore ottimo"

E’ un Bagnaia felicissimo ed emozionatissimo quello che si presenta al parco chiuso per le domande di rito della MotoGP dopo aver versato lacrime di gioia appena fermata la moto sulla casella numero 2 ...

