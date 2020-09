Un posto al sole, anticipazioni 16 settembre: Giulia cerca Marcello (Di lunedì 14 settembre 2020) Giulia sarà protagonista dei prossimi episodi di Un posto al sole in particolare nella puntata in onda mercoledì 16 settembre. La Poggi, come si evince dalle anticipazioni relative a questo episodio dopo aver ripensato a Marcello, deciderà di cercarlo per avere un confronto con lui. Nel frattempo, Filippo e Serena avranno una dura discussione che metterà fine alla tregua e riaccenderà le tensioni tra loro mentre Niko riceverà supporto da una persona inaspettata. Infine, Patrizio non volendosi rassegnare al rifiuto di Silvia, cercherà in tutti i modi di convincerla a partecipare al programma tv. Un posto al sole, trama 15 settembre: Giulia ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 settembre 2020)sarà protagonista dei prossimi episodi di Unalin particolare nella puntata in onda mercoledì 16. La Poggi, come si evince dallerelative a questo episodio dopo aver ripensato a, deciderà dirlo per avere un confronto con lui. Nel frattempo, Filippo e Serena avranno una dura discussione che metterà fine alla tregua e riaccenderà le tensioni tra loro mentre Niko riceverà supporto da una persona inaspettata. Infine, Patrizio non volendosi rassegnare al rifiuto di Silvia, cercherà in tutti i modi di convincerla a partecipare al programma tv. Unal, trama 15...

zazoomblog : Un posto al sole anticipazioni: LARA parla con un personaggio misterioso… - #posto #anticipazioni: #parla - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni È sincera questa donna?... - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Buongiorno e buon inizio settimana a tutti con la puntata di venerdì di #unpostoalsole online per voi come sempre su @RaiPlay… - CIAfra73 : Soap & Novelas: #UnPostoAlSole, settimana dal 14 al 18 settembre 2020 · Dopo il matrimonio col botto di Susanna e .… - Maria70221974 : RT @preteteresa1: Non sapevo che postare... allora mi posto io con un selfie, anche per far vedere tutta l'abbronzatura che ho preso stando… -