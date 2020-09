“Un positivo al Covid al GF Vip”. Bomba sul reality, la decisione della produzione (Di lunedì 14 settembre 2020) Grande Fratello Vip 5, accade a poche ore dalla diretta tv. Arriva la conferma di un caso di positività al coronavirus all’interno dello staff di produzione del reality show. Alfonso Signorini in persona spiega quanto la situazione richieda estrema delicatezza e attenzione. Infatti, il programma partirà come previsto dal palinsesto televisivo. Il conduttore ha spiegato tutto sulle pagine de Il Giornale. Una situazione da tenere ancora sotto controllo, ma che grazie al protocollo aziendale anti-contagio, sembra avere un quadro esaustivo sulla rete di contatti con il caso positivo. Infatti una volta individuata con prontezza la persona, è scattato automaticamente l’isolamento. “È una situazione complicata, viaggiamo come funamboli su una corda. Ma siamo attrezzati ad affrontare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Grande Fratello Vip 5, accade a poche ore dalla diretta tv. Arriva la conferma di un caso di positività al coronavirus all’interno dello staff didelshow. Alfonso Signorini in persona spiega quanto la situazione richieda estrema delicatezza e attenzione. Infatti, il programma partirà come previsto dal palinsesto televisivo. Il conduttore ha spiegato tutto sulle pagine de Il Giornale. Una situazione da tenere ancora sotto controllo, ma che grazie al protocollo aziendale anti-contagio, sembra avere un quadro esaustivo sulla rete di contatti con il caso. Infatti una volta individuata con prontezza la persona, è scattato automaticamente l’isolamento. “È una situazione complicata, viaggiamo come funamboli su una corda. Ma siamo attrezzati ad affrontare la ...

