Twitter blocca alcuni video su Biden etichettandoli come "sfruttamento sessuale infantile." Video (Di lunedì 14 settembre 2020) Girano in rete da tempo diversi Video che mettono in luce il modo "particolare" con cui Joe Biden si approccia alle donne e in particolar modo alle ragazze molto giovani. Uno dei Video più conosciuti è stato segnalato da Twitter dopo essere comparso online durante una discussione, perchè violerebbe la Politica sullo sfruttamento sessuale dei minori. La disputa sui social media ha visto il texano attivista Johnny Graz chiedere che il candidato democratico alla presidenza sia indagato per violenza sessuale. Un altro commentatore, Jake Koenig, ha cercato di sostenere le argomentazioni di Graz pubblicando una raccolta Video di Biden che tocca varie ragazze durante ...

