Tutto su mia madre, nuovo docu-reality su Rai 3: la diretta della prima puntata (Di lunedì 14 settembre 2020) live placement Tutto su mia madre, nuovo docu-reality su Rai 3: la prima puntata di questa sera, lunedì 14 settembre Un nuovo docu-reality quello che debutterà proprio a partire da questa sera alle ore 20:25 circa su Rai 3, prodotto da Stand By Me e in onda in pre-serata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Si intitolerà Tutto su mia madre, e ci porterà a scoprire alcune vite ordinarie e allo stesso tempo straordinarie di diverse mamme italiane. Un ritratto anticipato da due aggettivi, emozionante e sorprendente, che vorrebbe raccontare quella che da sempre è una delle figure fondamentali della vita di tutti noi.Come ... Leggi su blogo (Di lunedì 14 settembre 2020) live placementsu miasu Rai 3: ladi questa sera, lunedì 14 settembre Unquello che debutterà proprio a partire da questa sera alle ore 20:25 circa su Rai 3, prodotto da Stand By Me e in onda in pre-serata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Si intitoleràsu mia, e ci porterà a scoprire alcune vite ordinarie e allo stesso tempo straordinarie di diverse mamme italiane. Un ritratto anticipato da due aggettivi, emozionante e sorprendente, che vorrebbe raccontare quella che da sempre è una delle figure fondamentalivita di tutti noi.Come ...

IlContiAndrea : #Elisa in tour “Torniamo perchè serve tornare e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote,… - chetempochefa : “La malattia di mio figlio Noah ha cambiato la mia percezione della vita. Per affrontare la situazione mi sono ispi… - matteosalvinimi : L'auspicio, fortissimo e con tutto il cuore, è che venga riconosciuta la legittima difesa a una persona pacifica e… - RaiTre : 'Sono Maria Giulia, ho 36 anni, vivo a Bologna e voglio raccontarvi tutto su mia madre Vania.' ? #TuttoSuMiaMadre,… - _elpsycongroo__ : RT @diilettae: il dj sottone che fa: “dev’essere difficile indossare le mascherine e coprire dei visi così belli” e jin che “la mia belliss… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto mia Tutto su mia madre. Nuovo docu-reality su Rai3 RAI - Radiotelevisione Italiana Neymar: «Ho sbagliato, ma gli arbitri hanno ignorato gli insulti razzisti»

Neymar ha commentato l’espulsione rimediata nella gara di Ligue 1 contro l’Olympique Marsiglia: le parole dell’attaccante del PSG Neymar, attaccante del Paris Saint-Germain, ha commentato l’espulsione ...

Stasera in tv su Rai 2, Il fidanzato di mia sorella: trama, cast e curiosità

Richard Haig, è un affascinante professore di poesia romantica, che insegna al Trinity Collage di Cambridge. L’uomo, è sempre stato un perfetto donnaiolo come suo padre, Gordon, che ancora alla sua et ...

Neymar ha commentato l’espulsione rimediata nella gara di Ligue 1 contro l’Olympique Marsiglia: le parole dell’attaccante del PSG Neymar, attaccante del Paris Saint-Germain, ha commentato l’espulsione ...Richard Haig, è un affascinante professore di poesia romantica, che insegna al Trinity Collage di Cambridge. L’uomo, è sempre stato un perfetto donnaiolo come suo padre, Gordon, che ancora alla sua et ...