Tutte le novità sulle serie annunciate al Dc FanDome (Di lunedì 14 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=WSoZXBBpvfU Warner Bros e Dc Comics stanno vivendo un momento di particolare vitalità, nonostante i problemi contingenti che il coronavirus ha causato al mondo dello spettacolo. Se a livello cinematografico ci si è visti costretti a spostare l’uscita nelle sale dell’atteso Wonder Woman 1984 a dicembre, sul piano delle serie in queste ultime ora sono state annunciate parecchie novità. Tutto merito del Dc FanDome: Explore the Multiverse, il secondo evento virtuale globale che ha fornito ai fan succose anticipazioni su tutto quello che è l’universo tematico legato ai supereroi del gruppo di Superman & co. Fra gli annunci, la decisione di rinnovare Doom Patrol per una terza stagione: la serie su un gruppo disfunzionale di supereroi, il cui ... Leggi su wired (Di lunedì 14 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=WSoZXBBpvfU Warner Bros e Dc Comics stanno vivendo un momento di particolare vitalità, nonostante i problemi contingenti che il coronavirus ha causato al mondo dello spettacolo. Se a livello cinematografico ci si è visti costretti a spostare l’uscita nelle sale dell’atteso Wonder Woman 1984 a dicembre, sul piano dellein queste ultime ora sono stateparecchie novità. Tutto merito del Dc: Explore the Multiverse, il secondo evento virtuale globale che ha fornito ai fan succose anticipazioni su tutto quello che è l’universo tematico legato ai supereroi del gruppo di Superman & co. Fra gli annunci, la decisione di rinnovare Doom Patrol per una terza stagione: lasu un gruppo disfunzionale di supereroi, il cui ...

