Turisti pentiti restituiscono la sabbia rosa asportata dalla spiaggia di Budelli

(Di lunedì 14 settembre 2020) , Visited 71 times, 71 visits today, Notizie Simili: Il Parco di La Maddalena tira dritto: verso lo… Entusiasmo e grandi novità per il calcio sardo,… Gli sportivi olbiesi, gli "...

Ultime Notizie dalla rete : Turisti pentiti

Gallura Oggi

Non solo furti di sabbia e conchiglie dalle spiagge della Sardegna. C’è chi addirittura è arrivato a rubare una stalattite di 30 mila anni nella grotta del Fico, a Baunei. L’Isola purtroppo preda di ...Nessun positivo tra i 1.000 tamponi eseguiti in Costa Smeralda, secondo i dati resi noti dall’Unità di crisi. Dopo i focolai registrati nella settimana di Ferragosto per effetto della movida, sono sta ...