Trova un Gratta e Vinci infilato nel finestrino | il biglietto è vincente

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ha notato unneldella sua auto e con sorpresa si è reso conto che ilera. E’ successo a Santa Maria al Bagno, in proa di Lecce. L’uomo ha raccontato l’episodio sui social, ringraziando il suo ignoto benefattore. Si legge sul Messaggero: Dapprima ha pensato che si trattasse di un volantino pubblicitario, poi ha capito che semplicemente la sua auto era stata usata come cestino della carta. Solo a uno sguardo più attento l’uomo si è reso conto che ilnon era affatto perdente. Ed è subito andato a riscuotere la somma. Al ritorno ha voluto condividere la storia sui social per ringraziare il suo benefattore ...