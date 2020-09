Trauma cranico in Val Resia

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tra le 17.30 e le 18.30 la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino e Speleologico assieme alla Guardia di Finanza di Sella Nevea, in tutto sette soccorritori, hanno soccorso, su segnalazione del NUE112 e della SORES, una cinquantanovenne di Trivignano Udinese originaria però della valle la quale, mentre percorreva in salita la pista forestale che conduce al Fontanone di Barman è caduta procurandosi une una ferita al capo.La donna, che era assieme ad altre due persone, è stata velocemente raggiunta perché i mezzi del soccorso e anche l’autoambulanza, sono riusciti ad arrivare lungo la pista forestale a un centinaio di metri di distanza dal punto in cui è accaduto l’incidente. Imbarellata e medicata, la donna è stata portata in ospedale a Tolmezzo.

