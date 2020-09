Trasporto scolastico a Salerno: l’esito della riunione in Prefettura (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Si è nuovamente riunito oggi in Prefettura il “tavolo permanente” costituito dal Prefetto di Salerno Francesco Russo per affrontare il tema riguardante la tematica dei servizi di Trasporto pubblico locale, in vista della riapertura delle scuole il 24 settembre p.v. All’incontro hanno partecipato: per la Regione Campania, il Presidente della IV Commissione regionale Trasporti Ing. Luca Cascone; per il Comune di Salerno, l’Assessore Arch. Domenico De Maio, accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale Dott. Antonio Vecchione e dalla dirigente del Settore Mobilità Urbana e Trasporti Ing. Elvira Cantarella; per la Provincia, l’Ing. Giuseppe Trotta, dirigente del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– Si è nuovamente riunito oggi inil “tavolo permanente” costituito dal Prefetto diFrancesco Russo per affrontare il tema riguardante la tematica dei servizi dipubblico locale, in vistariapertura delle scuole il 24 settembre p.v. All’incontro hanno partecipato: per la Regione Campania, il PresidenteIV Commissione regionale Trasporti Ing. Luca Cascone; per il Comune di, l’Assessore Arch. Domenico De Maio, accompagnato dal ComandantePolizia Municipale Dott. Antonio Vecchione e dalla dirigente del Settore Mobilità Urbana e Trasporti Ing. Elvira Cantarella; per la Provincia, l’Ing. Giuseppe Trotta, dirigente del ...

Bambini mascherati e contenti zaino in spalla, genitori incerti che tengono la mano, dirigenti e professori serenamente preoccupati. La scuola in tempi di pandemia è una scommessa per tutti. E l’inizi ...

Mascherine a scuola: dalla Regione alcune precisazioni

Relativamente alla ripresa della scuola, Regione Lombardia - in una Nota - chiarisce, ancora una volta, che "per quanto riguarda le istituzioni scolastiche e formative, occorre fare riferimento alle s ...

