Tracce di fosfina nell'atmosfera di Venere: prodotta da microbi venusiani? (Di lunedì 14 settembre 2020) Un team internazionale di astronomi, guidato dalla professoressa Jane Greaves dell'Università di Cardiff, ha annunciato oggi la scoperta di una molecola rara, la fosfina, tra le nuvole di Venere. Sulla Terra, questo gas è prodotto solo industrialmente o da microbi che prosperano in ambienti privi di ossigeno.

