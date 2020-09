Tra timori ed emozione, si torna a scuola dopo 6 mesi. 'Salute di ognuno legata al corretto comportamento collettivo' (Di lunedì 14 settembre 2020) scuola, quando serve il certificato medico? 11 settembre 2020 scuola: cosa fare se il bambino ha tosse, febbre o raffreddore 11 settembre 2020 L'originale lettera di Zuppi alla scuola: 'Signora ... Leggi su bolognatoday (Di lunedì 14 settembre 2020), quando serve il certificato medico? 11 settembre 2020: cosa fare se il bambino ha tosse, febbre o raffreddore 11 settembre 2020 L'originale lettera di Zuppi alla: 'Signora ...

amnestyitalia : #Iran: dopo essere stata rilasciata con un permesso temporaneo per timori legati alla diffusione del coronavirus tr… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Primo giorno di scuola in Italia tra emozione, regole e timori Cinque milion… - Italia_Notizie : Scuola, il primo giorno al Rossellini tra sovraffollamento e timori di contagio. I docenti: “Disorientati come gli… - Noovyis : (Scuola, il primo giorno al Rossellini tra sovraffollamento e timori di contagio. I docenti: “Disorientati come gli… - TgVerona : Tra soddisfazione e timori è stata una giornata speciale anche per i genitori degli studenti. Opinioni contrastanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra timori Ritorno a scuola tra timori, incertezze e proteste. A Milano sei classi "fuori" IL GIORNO I dubbi del Cts sulla quarantena breve. "Rischiamo di ritrovarci come Israele"

Niente quarantena breve, per ora il periodo di isolamento per i contagiati dal coronavirus in Italia resta di quattordici giorni. Il Comitato tecnico scientifico comincerà a valutare l’ipotesi di acco ...

Successo per la settima edizione dle Festival della Fiaba. Nel 2021 il tema sarà "gioia"

Un'edizione davvero unica: inevitabili lunghe liste d'attesa, ingressi contingentati e a numero chiuso, posti esauriti a tutte le narrazioni e performance. Anche nell'epoca del Covid 19 il pubblico ha ...

Niente quarantena breve, per ora il periodo di isolamento per i contagiati dal coronavirus in Italia resta di quattordici giorni. Il Comitato tecnico scientifico comincerà a valutare l’ipotesi di acco ...Un'edizione davvero unica: inevitabili lunghe liste d'attesa, ingressi contingentati e a numero chiuso, posti esauriti a tutte le narrazioni e performance. Anche nell'epoca del Covid 19 il pubblico ha ...