Tour de France 2020, diciassettesima tappa: percorso e altimetria (Di lunedì 14 settembre 2020) L'altimetria dell'attesissima diciassettesima tappa del Tour de France 2020, da Grenoble a Meribel-Col de la Loze dopo 170 chilometri destinati a cambiare la classifica generale. Dopo i primi 80 km pianeggianti, la seconda parte della frazione presenta infatti due GPM hors categorie da affrontare per i corridori. La prima asperità sarà il Col de la Madeleine, 17,1 km alla media del 8,4% praticamente senza zone in cui respirare. Dopo la lunga discesa ed una quindicina di chilometri in fondovalle, ecco l'ultima salita: 21,5 km tutti a salire, con la media del 7,4% ma con gli ultimi 4500 metri in costante doppia cifra e con tratti al 18% e al 24%. Un percorso che promette spettacolo e battaglia, per una tappa assolutamente ...

