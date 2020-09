Torino, Torreira idea concreta: si chiude a 22 milioni di euro complessivi (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Torino di Urbano Cairo cerca rinforzi in mediana e ha individuato in Lucas Torreira l’identikit perfetto, quantomeno per quanto riguarda il calcio di Marco Giampaolo. L’Arsenal pretende 22 milioni di euro complessivi per l’acquisizione del cartellino dell’ex Sampdoria e il club piemontese sembrerebbe convinto di potersi garantire le prestazioni del centrocampista, mediante un’operazione di prestito con diritto di riscatto. Seguiranno aggiornamenti in merito alla trattativa fra granata e Gunners. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Ildi Urbano Cairo cerca rinforzi in mediana e ha individuato in Lucasl’identikit perfetto, quantomeno per quanto riguarda il calcio di Marco Giampaolo. L’Arsenal pretende 22diper l’acquisizione del cartellino dell’ex Sampdoria e il club piemontese sembrerebbe convinto di potersi garantire le prestazioni del centrocampista, mediante un’operazione di prestito con diritto di riscatto. Seguiranno aggiornamenti in merito alla trattativa fra granata e Gunners.

