Torino-Savona | ore contate per l' Autobar Marenco | l' autogrill più buono d' Italia

Edoardo Raspelli lo aveva definito "L'autogrill più bello d'Italia", di certo è stato il più famoso, tappa obbligata per tutti i Piemontesi diretti al mare sull'A6. Ma da domani l'Autobar Marenco di C ...

Enoturismo, più di 1 savonese su 3 interessato a viaggi all’insegna del buon vino

Torino / Savona | Più di un abitante di Savona su tre (43%) si dice interessato a vivere un’esperienza enoturistica, visitando vigne e cantine alla scoperta di eccellenze vitivinicole. È quanto eviden ...

