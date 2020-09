Torino, preso il giovane Aceto: i dettagli dell’operazione (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Torino ha definito il trasferimento dal Cosenza di Aceto: il difensore classe 2002 è già in città. I dettagli dell’operazione Il Torino si è assicurato le prestazioni di Giovanni Aceto, difensore classe 2002 in arrivo dal Cosenza. Per lui sono state fissate le visite mediche nella giornata di domani. Come riportato da Sky Sport, il giovane si trasferirà in granata in prestito con diritto di riscatto. Nell’operazione rientra il ritorno di Kone al Cosenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Ilha definito il trasferimento dal Cosenza di: il difensore classe 2002 è già in città. Idell’operazione Ilsi è assicurato le prestazioni di Giovanni, difensore classe 2002 in arrivo dal Cosenza. Per lui sono state fissate le visite mediche nella giornata di domani. Come riportato da Sky Sport, ilsi trasferirà in granata in prestito con diritto di riscatto. Nell’operazione rientra il ritorno di Kone al Cosenza. Leggi su Calcionews24.com

Ciardie3 : RT @LaStampa: Ieri Fabio Tumminello ha pubblicato sul proprio profilo Instragram un messaggio da cui poi il suo partito ha preso le distanz… - Specialboy811 : @friedkingroup @PFonsecaCoach @gab_giuffrida @m_desanctis26 Il Torino ha preso Rodriguez e Murru. E se prendessim… - TorinoNews24 : Torino -Preso a calci e pugni da gruppo di persone in un bar di via Pescatore – Locale chiuso dalla Polizia... - stregastregonza : Movida selvaggia, sfondato portone in via Bava: «Forse vendetta per le denunce» - tiber_h : RT @LaStampa: Ieri Fabio Tumminello ha pubblicato sul proprio profilo Instragram un messaggio da cui poi il suo partito ha preso le distanz… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino preso Torino -Preso a calci e pugni da gruppo di persone in un bar della movida – Locale chiuso dalla Polizia torinonews24.it Torino, preso il giovane Aceto: i dettagli dell’operazione

Il Torino ha definito il trasferimento dal Cosenza di Aceto: il difensore classe 2002 è già in città. I dettagli dell’operazione Il Torino si è assicurato le prestazioni di Giovanni Aceto, difensore c ...

VICOFORTE/ "Il lungo Regno di Vittorio Emanuele III, gli anni delle tempeste (1938-1946)"

CUNEO CRONACA - L'incontro (che si svolge sabato 10 ottobre) nella Casa di Spiritualità Regina Montis Regalis, attigua al Santuario-Basilica ove dal dicembre 2017 riposano le spoglie di Vittorio Emanu ...

Il Torino ha definito il trasferimento dal Cosenza di Aceto: il difensore classe 2002 è già in città. I dettagli dell’operazione Il Torino si è assicurato le prestazioni di Giovanni Aceto, difensore c ...CUNEO CRONACA - L'incontro (che si svolge sabato 10 ottobre) nella Casa di Spiritualità Regina Montis Regalis, attigua al Santuario-Basilica ove dal dicembre 2017 riposano le spoglie di Vittorio Emanu ...