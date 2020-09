Toninelli: “Salvini perculato da 200 persone, l’aria in Italia sta cambiando. I Benetton? Si compravano i politici” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Ho visto Salvini a Matera: c’erano 200 persone che lo perculavano e 50 lì ad ascoltarlo. L’aria sta cambiando“. Così l’ex ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a un comizio a Trani in sostegno del candidato del M5s, Vito Branà. “Quando eravamo al governo insieme voleva che il ponte Morandi venisse ricostruito da chi lo aveva fatto crollare. I Benetton si compravano i politici e con le partecipazioni nei giornali controllavano i media”. L'articolo Toninelli: “Salvini perculato da 200 persone, l’aria in Italia sta cambiando. I Benetton? Si compravano i politici” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) “Ho visto Salvini a Matera: c’erano 200che lo perculavano e 50 lì ad ascoltarlo. L’aria sta“. Così l’ex ministro delle Infrastrutture, Danilo, a un comizio a Trani in sostegno del candidato del M5s, Vito Branà. “Quando eravamo al governo insieme voleva che il ponte Morandi venisse ricostruito da chi lo aveva fatto crollare. Isii politici e con le partecipazioni nei giornali controllavano i media”. L'articolo: “Salvinida 200, l’aria insta. I? Sii politici” proviene da Il Fatto Quotidiano.

