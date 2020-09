Tommaso Zorzi a Blogo: "Ecco perché ho accettato il Grande Fratello Vip. Chi non vorrei trovare nella Casa? I miei ex" (Di lunedì 14 settembre 2020) "Ci sono controlli ferrei per chi entra nella Casa del Grande Fratello Vip. Ho già fatto quattro o cinque tamponi, non so se dovrò farne altri. Sicuramente, poi, ne faremo uno a settimana durante il realiy. Io sono ipocondriaco: sento i sintomi del Covid ogni mattina quando mi sveglio. Arrivo ad annusare i pennarelli per capire se sento ancora gli odori...". Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza il 14 settembre su Canale 5.perché hai accettato di partecipare? pubblicato su TVBlog.it 14 settembre 2020 15:09. Leggi su blogo (Di lunedì 14 settembre 2020) "Ci sono controlli ferrei per chi entradelVip. Ho già fatto quattro o cinque tamponi, non so se dovrò farne altri. Sicuramente, poi, ne faremo uno a settimana durante il realiy. Io sono ipocondriaco: sento i sintomi del Covid ogni mattina quando mi sveglio. Arrivo ad annusare i pennarelli per capire se sento ancora gli odori...".è uno dei concorrenti della nuova edizione delVip, in partenza il 14 settembre su Canale 5.; haidi partecipare? pubblicato su TVBlog.it 14 settembre 2020 15:09.

SerieTvserie : Tommaso Zorzi a Blogo: 'Ecco perché ho accettato il Grande Fratello Vip. Chi non vorrei trovare nella Casa? I miei… - toysblogit : Tommaso Zorzi a Blogo: 'Ecco perché ho accettato il Grande Fratello Vip. Chi non vorrei… - tvblogit : Tommaso Zorzi a Blogo: 'Ecco perché ho accettato il Grande Fratello Vip. Chi non vorrei trovare nella Casa? I miei… - Mariapi97040921 : Siete pronti stasera per il GF vip????? Vivo solo per vedere Tommaso zorzi all’attacco, che drama queen ?? #GFVIP - Agimegitalia : #Scommesse #reality, al via il #GrandeFratelloVip: favoriti #TommasoZorzi ed #ElisabettaGregoraci -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi: Instagram, social, fidanzato, chi è Gossipblog Grande Fratello Vip, parla Alfonso Signorini: "Un concorrente avrà un trattamento speciale"

Il conduttore del Grande Fratello Vip pronto per l'esordio della quinta edizione: le sue parole ai microfoni del Tg5. Mancano pochissime ore ormai all'esordio della quinta edizione del Grande Fratello ...

GF Vip, un caso positivo. Parla Alfonso Signorini

Alfonso Signorini conferma un caso di positività al Coronavirus nel GF Vip. Il conduttore del reality ha rivelato che un autore dello show è risultato positivo al tampone, una situazione che non compo ...

Il conduttore del Grande Fratello Vip pronto per l'esordio della quinta edizione: le sue parole ai microfoni del Tg5. Mancano pochissime ore ormai all'esordio della quinta edizione del Grande Fratello ...Alfonso Signorini conferma un caso di positività al Coronavirus nel GF Vip. Il conduttore del reality ha rivelato che un autore dello show è risultato positivo al tampone, una situazione che non compo ...