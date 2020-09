Timidi passi avanti tra Baghdad e il governo del Kurdistan iracheno (Di lunedì 14 settembre 2020) Nonostante un primo accordo sugli incassi ai valichi di frontiera, resta aperta la partita più importante della riforma costituzionale, riguardante il ruolo delle popolazioni curde e arabe nell’identità dello stato. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 14 settembre 2020) Nonostante un primo accordo sugli incassi ai valichi di frontiera, resta aperta la partita più importante della riforma costituzionale, riguardante il ruolo delle popolazioni curde e arabe nell’identità dello stato. Leggi

I recenti negoziati tra il governo centrale di Baghdad e il governo regionale curdo sono riusciti ad appianare l’85 per cento delle divergenze tra le due parti. Massoud Haider, consulente del leader d ...

