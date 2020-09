TikTok, ByteDance non venderà asset Usa alla Oracle (Di lunedì 14 settembre 2020) TikTok, ByteDance non venderà asset Usa alla Oracle. Il rifiuto si va ad aggiungere a quello già opposto a Microsoft ByteDance non venderà gli asset Usa di TikTok a Oracle, dopo aver già opposto un rifiuto a Microsoft. Lo fa sapere la Cgtn, rete inglese della statale cinese Cctv, che cita fonti anonime. La Oracle … L'articolo TikTok, ByteDance non venderà asset Usa alla Oracle proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 settembre 2020)non venderàUsa. Il rifiuto si va ad aggiungere a quello già opposto a Microsoftnon venderà gliUsa di, dopo aver già opposto un rifiuto a Microsoft. Lo fa sapere la Cgtn, rete inglese della statale cinese Cctv, che cita fonti anonime. La… L'articolonon venderàUsaproviene da www.meteoweek.com.

