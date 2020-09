Tik Tok a un passo dalla chiusura negli Usa. Cina: 'Trump fa bullismo economico'" (Di lunedì 14 settembre 2020) Sembrava tutto fatto per il passaggio di TikTok, e soprattutto dei dati dei suoi sempre più numerosi utenti, in mano Usa: ByteDance, la società cinese che gestisce il social, aveva annunciato la ... Leggi su europa.today (Di lunedì 14 settembre 2020) Sembrava tutto fatto per il passaggio di TikTok, e soprattutto dei dati dei suoi sempre più numerosi utenti, in mano Usa: ByteDance, la società cinese che gestisce il social, aveva annunciato la ...

bcksbrns : RT @auroraaxg: Pensi di potermi ferire? Ho letto una persona su Tik tok che ha scritto “Styles Stilinsky” - lovinglouwt : @idkyet14433804 considerano che tik tok l'ho disinstallato perchè lo avrei usato solamente per vedermi le live di liam - feeldanna : quindi ho 3 mesi per raccimolare 2.600 euro per le vacanze che vanno pagate a dicembre e per il momento ho solo 50… - Avocados4breack : @deppwallshabit jsjjsjsjs justo acabo de ver ese video en tik tok y me quedé tipo: - idkyet14433804 : @lovinglouwt considerando che su tik tok trovo screen di twitter -