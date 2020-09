The Falcon and the Winter Soldier: una foto condivisa da Sebastian Stan mostra i costumi dei protagonisti (Di lunedì 14 settembre 2020) Una foto condivisa da Sebastian Stan dal set di The Falcon and the Winter Soldier svela i costumi creati per la serie Marvel. The Falcon and the Winter Soldier debutterà prossimamente su Disney+ e Sebastian Stan ha condiviso oggi una foto dal set che permette di vedere qualche dettaglio dei costumi creati per lo show. L'attore ha scritto un ironico post su Instagram in cui ha scritto "Amici. Mantenendo la diStanza sociale fin dal novembre 2019". Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier sono ricominciate alcuni giorni fa ad Atlanta, in Georgia, dopo una ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020) Unadadal set di Theand thesvela icreati per la serie Marvel. Theand thedebutterà prossimamente su Disney+ eha condiviso oggi unadal set che permette di vedere qualche dettaglio deicreati per lo show. L'attore ha scritto un ironico post su Instagram in cui ha scritto "Amici. Mantenendo la diza sociale fin dal novembre 2019". Le riprese di Theand thesono ricominciate alcuni giorni fa ad Atlanta, in Georgia, dopo una ...

Falcon and the Winter Soldier: nuova foto in costume per Anthony Mackie e Sebastian Stan

A pochi giorni dal ritorno sul set di Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel già si mostra in atteggiamenti scherzosi ed enigmatici, tipici della major supereroistica e a riempire la scena è i ...

