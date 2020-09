The Batman: Robert Pattinson nel nuovo poster svelato al DC FanDome (Di lunedì 14 settembre 2020) Un nuovo suggestivo poster ritrae Robert Pattinson nei panni di The Batman in attesa che le riprese del film di Matt Reeves ripartano a pieno ritmo. Il nuovo poster key art di The Batman svelato al DC FanDome ci offre uno sguardo ravvicinato a Robert Pattinson e al suo costume mentre le riprese del film sono in attesa di ripartire dopo lo stop dovuto alla positività di Pattinson al Covid-19. I dettagli su The Batman diffusi fin ora non sono molti, ma da quanto possiamo giudicare il regista Matt Reeves ha usato una miriade di fonti da cui trarre ispirazione, da Batman: Zero Year a Long Halloween, molti sono i riferimenti visibili ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020) Unsuggestivoritraenei panni di Thein attesa che le riprese del film di Matt Reeves ripartano a pieno ritmo. Ilkey art di Theal DCci offre uno sguardo ravvicinato ae al suo costume mentre le riprese del film sono in attesa di ripartire dopo lo stop dovuto alla positività dial Covid-19. I dettagli su Thediffusi fin ora non sono molti, ma da quanto possiamo giudicare il regista Matt Reeves ha usato una miriade di fonti da cui trarre ispirazione, da: Zero Year a Long Halloween, molti sono i riferimenti visibili ...

