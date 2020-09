Terribile incidente | bambino muore durante una festa colpito da un tavolo

Leggi su viagginews

(Di lunedì 14 settembre 2020) L’è avvenuto a Chicago. Ilsi trovava ad un ricevimento di nozze con i genitori, ed ha tragicamente perso la vita. Grave lutto per un intera famiglia. Ad essere volato in cielo troppo in fretta è Luca Berlingerio, undi soltanto 5 anni. Il ragazzo stava partecipando con i due genitori ad …