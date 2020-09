Terremoto Trapani, scossa di magnitudo 3.5: tutti i dettagli (Di lunedì 14 settembre 2020) Nuova scossa di Terremoto in Sicilia, a Trapani. Secondo quanto riportato dall’INGV il sisma avrebbe raggiunto la potenza 3.5 della Scala Richter. Torna a tremare la terra in Sicilia, con una nuova scossa di Terremoto verificatasi a Trapani. La città siciliana sta diventando sempre più zona sismica. Infatti già lo scorso 9 settembre, una scossa … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Nuovadiin Sicilia, a. Secondo quanto riportato dall’INGV il sisma avrebbe raggiunto la potenza 3.5 della Scala Richter. Torna a tremare la terra in Sicilia, con una nuovadiverificatasi a. La città siciliana sta diventando sempre più zona sismica. Infatti già lo scorso 9 settembre, una… L'articolo proviene da www.inews24.it.

