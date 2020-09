(Di lunedì 14 settembre 2020) commenta Unadidi3.5 è stata registrata alle 5:47 nell'ovest della Sicilia, in provincia di Trapani. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e ...

Corriere : Lieve scossa di terremoto a Salemi: nessun danno a cose o persone - SkyTG24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.5 in provincia di Trapani - NewsMondo1 : Trapani, terremoto nella notte: scossa di magnitudo 3.5 vicino a Salemi - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto, scossa di magnitudo 3.5 nel Trapanese #trapani - angiuoniluigi : RT @Corriere: Lieve scossa di terremoto a Salemi: nessun danno a cose o persone -

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 5:47 nell'ovest della Sicilia, in provincia di Trapani. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il s ...