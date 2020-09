Terremoto, paura in Sicilia: scosse nel Trapanese (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono state avvertite dalla popolazione, scosse di Terremoto superiori a magnitudo 3 Lo riportano i dati di INGV, Un Terremoto, nel Trapanese, nella zona di Vita si è verificato alle 5.47 di questa mattina. L’epicentro a 2 km sudovest da Vita (TP) e di due scosse magnitudo 3.1, localizzate a 3 km sud da Vita … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono state avvertite dalla popolazione,disuperiori a magnitudo 3 Lo riportano i dati di INGV, Un, nel, nella zona di Vita si è verificato alle 5.47 di questa mattina. L’epicentro a 2 km sudovest da Vita (TP) e di duemagnitudo 3.1, localizzate a 3 km sud da Vita … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Monica24675734 : Pensate a novembre... Le scuole saranno deserte... Un semplice starnuto diventerà come il. Battito di ali di una fa… - lellinara : Eccomi qui.. Arrivo e mi dicono che c è stato il terremoto...per fortuna ero fuori città...paura. - tripps42 : @di_avocado Ma poi io boh.. le paure sono irrazionali, lo sono per definizione. Ci sono però le paure che sono supp… - Antonio76278652 : Calciomercato Inter, terremoto in attacco: 4 idee da paura! - medicojunghiano : RT @susy_juve: Ogni tanto il 2020 bussa solo per ricordarci che resterà fino all’ultimo un anno di ??#terremoto per fortuna solo tanta paura. -